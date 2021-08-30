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  3. SON DAKİKA! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında gümüş ve bronz madalya Türkiye'ye geldi!

SON DAKİKA! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında gümüş ve bronz madalya Türkiye'ye geldi!

Son dakika! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde yarışan Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya kazandı.

SON DAKİKA! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında gümüş ve bronz madalya Türkiye'ye geldi!

Son dakika! Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında Türkiye'ye gümüş ve bronz madalya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun takip ettiği müsabakalarda Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalyayı evlerine getirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat, finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çek sporcu David Drahoninsky ile karşılaştı.

Son sete 116-114 geride giren Nihat, final atışlarının ilkinde 124-123 öne geçti. Nihat, sonraki iki atışında 9 ve 10 puanlık isabet bulan Çek sporcuya, 8 ve 9 puanla karşılık verince altın madalyayı kıl payı kaçırarak maçı 142-141 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Çek sporcu David Drahoninsky, 142 puanlık atışıyla kendine ait paralimpik oyunlar rekorunu da egale etti.

BAHATTİN HEKİMOĞLU BRONZ MADALYA KAZANDI

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı.

Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.

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