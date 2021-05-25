Ürek isminin anlamı nedir, Ürek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hadice isminin anlamı nedir, Hadice ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cedide isminin anlamı nedir, Cedide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dönü isminin anlamı nedir, Dönü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cahide isminin anlamı nedir, Cahide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İkiz isminin anlamı nedir, İkiz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doya Doya Moda All Star 25 Mayıs 2021 Salı puan tablosu |Günün birincisi kim oldu?Şems isminin anlamı nedir, Şems ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta 25 Mayıs 2021 Salı puan durumu | Gelinim Mutfakta 25 Mayıs Salı kim birinci oldu?Unat isminin anlamı nedir, Unat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. SON DAKİKA! 2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı!

SON DAKİKA! 2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi... ÖSYM yetkililerince yapılan açıklamada, 2021-ALES/1 sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar, saat 15.50'de açıklanan sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilirler.

SON DAKİKA! 2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'nin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler."

2021-ALES/1 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT