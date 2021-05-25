SON DAKİKA! 2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı!
Son dakika haberi... ÖSYM yetkililerince yapılan açıklamada, 2021-ALES/1 sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar, saat 15.50'de açıklanan sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilirler.
Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2 Mayıs'ta uygulanan 2021-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM'nin yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2021-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler."