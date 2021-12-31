Son dakika | 2021 nasıl geçti? Bakan Koca'dan çarpıcı paylaşım

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya yaptığı paylaşımda koronavirüs salgının gölgesinde geçen 2021'e ilişkin paylaşımda bulundu.

2021 yılının salgın dolayısıyla zor bir yıl olduğunu ifade eden Bakan Koca, 2022 yılında daha fazla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "2021 nasıl geçti" başlıklı bir videoya da yer verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir yıldı. Elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştık. 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun."