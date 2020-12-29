Emlak vergisi ne kadar oldu 2021? | Emlak vergisi 2021 zam oranıSivas'ta yapılan seyir terası hizmete açılmak için gün sayıyorUrla AK Parti Kadın Kolları'ndan sağlık çalışanlarına moral ziyaretiHükümsüz konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Hükümsüz ne zaman başlayacak?İzmir'de düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirildiAdalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ne iş yapar?Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildiHükümsüz dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Hükümsüz ne zaman yayınlanacak?NBA'de bu gece hangi maçlar var? İşte NBA'de günün maçları...29 Aralık ŞOK kataloğu 2020 | ŞOK'da yılbaşı şöleni başlıyor!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika... 2021 yılı MTV ve emlak vergisi tutarları belli oldu

Son dakika... 2021 yılı MTV ve emlak vergisi tutarları belli oldu

Son dakika haberi... 2021 yılında uygulanacak olan en düşük ve en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu. Ayrıca 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

Son dakika... 2021 yılı MTV ve emlak vergisi tutarları belli oldu

Son dakika haberi... 2021 yılında uygulanacak olan en düşük ve en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu. Ayrıca 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

Buna göre en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak.

Ayrıntılar gelecek...

Son dakika... 2021 yılı MTV ve emlak vergisi tutarları belli olduSon dakika... 2021 yılı MTV ve emlak vergisi tutarları belli olduSon dakika... 2021 yılı MTV ve emlak vergisi tutarları belli oldu

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT