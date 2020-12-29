Son dakika... 2021 yılı MTV ve emlak vergisi tutarları belli oldu

Son dakika haberi... 2021 yılında uygulanacak olan en düşük ve en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu. Ayrıca 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

Buna göre en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak.

Ayrıntılar gelecek...