Son dakika | 2021 yılında kaç terörist etkisiz hale getirildi? İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2021 yılında yapılan operasyonların detaylarına yer verildi.

Açıklamada geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 504'ü büyük ve orta çaplı olmak üzere 19 bin 162 şehir operasyonu, 124 bin 5198 kırsal operasyon düzenlendiği belirtildi.

Toplamda bin 140 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken; 195 teröristin öldürüldüğü, 734 teröristin yaralı olarak yakalandığı, 200'ü ikna yoluyla teslim olmak üzere 211 teslimin gerçekleştiği aktarıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809'unun PKK/KCK, 320'sinin DEAŞ/HTŞ, 11'inin ise sol örgüt mensubu olduğu kaydedildi.

Açıklamada yurt içi terörist mevcudunun 156'nın altına düşürüldüğü kaydedildi.

2021 yılında Terör Arananlar Listesinde bulunan 11'i kırmızı, 2'si mavi, 5'i yeşil, 24'ü turuncu, 35'i gri kategoride ve 7'si liste dışı olmak üzere toplamda 84 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine de yer verildi.

Öte yandan 2021'de terör örgütleriyle irtibatlı olan, yardım ve yataklık yapan 33 bin 697 şüphelinin gözaltına alındığı, bunların 7 bin 607'sinin PKK/KCK, 22 bin 458'inin FETÖ/PYD, 2 bin 869'unun DEAŞ/HTŞ ve 763'ünün Sol örgütten oldukları kaydedildi.

Operasyonlar neticesinde bin 548 sığınağın imha edildiği, 145 bin 540 muhtelif mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.