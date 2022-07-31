Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

Son dakika haberi: 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

Son dakika haberi: ÖSYM, 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

ÖSYM DUYURDU!

ÖSYM'den yapılan açıklamada "31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

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2022-KPSS Lisans (GY-GK, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) PDF
2022-KPSS Lisans (GY-GK, Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) PDF
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