Son dakika | Bakanlar bölgeden açıkladı! Orman yangınlarıyla mücadelede son durum

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu. orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

En kritik noktalarda yangını durdurduklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangının söz konusu kritik noktaların ötesine gitmesi halinde 5-10 gün daha devam edebileceğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, "Manavgat ve Gündoğmuş 218. saatte kontrol altına alındı. Bugün 1915 araç ve 815 araçla sahadaydık. Hava unsurlarımız yaklaşık 1600 sorti gerçekleştirdi. 5 ilçede 59 mahallemiz yangınlardan etkilendi. Can Azerbaycan'dan ekip ve ekipmanlar gelmişti. Azerbaycan'dan dün 1 uçak Dalaman'a indi. Dün yola çıkan 40 itfaiye aracı ve 162 personel bugün ülkemize giriş yaptı. Aliyev'in talimatıyla 200 ilave itfaiye personeli bu akşam uçakla Dalaman'a intikal edecek." dedi.

"1 YIL İÇİNDE TÜM ALANLARI YENİDEN YEŞİLLENDİRECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki orman yangınlarımızın tamamı kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bakan arkadaşlarımız da sahada bilfiil çalışmaları takip edip destekte bulunuyor. Yangınların söndürülmesi için tüm Türkiye seferber oldu, büyük bir özveri gösterdi. 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan yangında 59 mahallemiz doğrudan etkilendi, bu mahallelerdeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edildi. 821 vatandaşımız yangından doğrudan etkilendi, 808'inin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 6 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 45 mahallemizde 2544 afetzede kardeşimize bu süreçte Aile Bakanlığımızla birlikte psikososyal destek veriyoruz. 49 vatandaşımızı yurt ve misafirhanelerde misafir ediyoruz." dedi.

Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir taraftan da konteyner kurumları başlamış durumda. Acil ihtiyaç olan vatandaşlarımız için 146 konteynerin kurulumu tamamlandı. Amacımız 3-4 gün içinde bütün Antalya'da konteyner kurulumunu tamamlamak. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda. Günde ortalama 17 bin vatandaşımıza yemek dağıtımı yapılıyor. Bugüne kadar 95 bin kumanya dağıtıldı, 93 bin öğün yemek verildi. 77 veteriner hekimimiz sahada bilfiil yaralı hayvanlarımıza hizmet vermekte. Çiftçimize bugün itibarıyla 90 adet küçükbaş hayvan, 43 adet sağım makinesi, 2620 ton yem yardımı yapılmış durumda. Bölgeye toplamda 52.5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya, kira yardımı hesaplarına yatırılacak. İlk ödemeler yapıldı, kalanı da tespitlerin bitmesine müteakip yapılacak. 7 ilimizde toplamda 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla dışında yangının söndürüldüğü her noktada hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Bugün itibarıyla Antalya'mızda yapılan hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 6 bin 340 bağımsız bölüm incelendi. Yıkılması gereken 2 bin 164 bağımsız birim tespit edildi. 503 binanın yıkımı tamamlanmış durumda. Şu an için su verilmeyen hiçbir mahallemiz kalmadı. Tedbir amaçlı elektrik vermediğimiz 2 mahalle dışında elektrik verilmeyen mahalle de kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat bakanlarımızdan ve valimizden verilmesi gereken destekleri ve süreci yakından takip etmektedir. İnşallah önümüzdeki yaz gelmeden Antalya'daki tüm konutlarımızı bitiriyor olacağız. Toplamda 400'ü aşkın ahır hasar görmüş durumda. İnşallah 3 ay içerisinde bütün ahırlarımızı tamamlamış olacağız. 1 yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız ve akciğerlerimiz ormanlarımızı korumak için cansiparane mücadelemiz devam edecektir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yangınların söndürülmesinde büyük çaba gösteren bütün arkadaşlarımıza minnettarız. Bugün buruk da olsa sevinçliyiz, Antalya bölgesindeki yangınların sonuna geliyoruz. İnşallah Muğla'daki yangınları da kısa sürede söndüreceğiz." ifadelerini kullandı.