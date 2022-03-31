Son dakika! Türkiye'de ve tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini yitirmeden devam ediyor. Ülkemizde bir yandan aşılama sürerken bir yandan da ortaya çıkan yeni varyantlar, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu kapsamda vatandaşlar salgındaki son durumu gösteren son 24 saatin korona tablosunu araştırıyor. Son dakika: 31 Mart 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu İşte detaylar...

31 MART 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

31 Mart 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı;

30 MART 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

30 Mart 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı;

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 993 oldu.

29 MART 2022 SALI TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

29 Mart 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı;

24 saatte Türkiye'de 16 bin 190 kişi koronavirüse yakalandı, 63 kişi ise hayatını kaybetti.

28 MART 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

28 Mart 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı;

Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 435 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi yaşamını yitirdi.

27 MART 2022 PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

27 Mart 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı;

Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi.

26 MART 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | SON 24 SAAT BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU

26 Mart 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı;

Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 COVID-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

25 MART 2022 CUMA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

25 Mart 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Mart Cuma gününe ait verilere göre, 288 bin 140 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 15 bin 303 yeni vaka tespit edilirken 68 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 965 kişi sağlığına kavuştu.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser hastaları

-Sağlık çalışanları

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 2 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.