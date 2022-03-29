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  3. Son dakika | 4.5 saat sürdü! Rusya - Ukrayna müzakeresi sona erdi! "Türkiye de garantör olsun" talebi

Son dakika | 4.5 saat sürdü! Rusya - Ukrayna müzakeresi sona erdi! "Türkiye de garantör olsun" talebi

Son dakika... Rusya ile Ukrayna heyeti arasında 4.5 saat süren müzakere görüşmeleri sona erdi. Ukraynalı müzakereci Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeyi garantör olarak görmek istediklerini dile getirerek," 2-3 hafta sonra garantörler de görüşmeye katılsın istiyoruz" dedi.

Son dakika | 4.5 saat sürdü! Rusya - Ukrayna müzakeresi sona erdi! "Türkiye de garantör olsun" talebi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki ülke arasındaki müzakereler Türkiye'ye taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesi sonrası müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalınması sonrası iki ülkenin heyetleri arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapıldı.

Son dakika | 4.5 saat sürdü! Rusya - Ukrayna müzakeresi sona erdi!

UKRAYNALI MÜZAKERECİ'DEN TÜRKİYE GARANTÖR OLSUN TALEBİ 

Görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Arakhamia,"  Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Tabi ki işin hukuki boyutunu başka bir arkadaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika | 4.5 saat sürdü! Rusya - Ukrayna müzakeresi sona erdi!

Arakhamia, garantörlerin de 2-3 hafta sonra görüşmelere katılmasını istediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Gerçekten şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Öncelikli olarak bir referandum gerçekleştirilmesi gerekecek. Vatandaşlar önce sesini duyuracak. Sonra garantör ülkelerin parlamentoda onaylanması gerekecek. Müzakereler sürerken askeri güç kullanılmaması konusunda da ayrı bir müzakere gerekecektir. Tabi ki burada tıkanık konular büyük ölçüde çözülmemiş görünüyor. Manipülasyonlara izin verilmemesi lazım. Sosyal medyada dezenformasyon görüyoruz. Bunun geçerli bir doküman olabilmesi için öncelikle anlaşmaya varılması gerekiyor. Çünkü Viyana Sözleşmesi'ne hepimiz tarafımız. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de çeşitli mekanizmaların harekete geçirilmesi gerekecek. Olası bir anlaşma olursa, Rusya'ya bunu ileteceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÜNYA MÜJDELİ HABERLER BEKLİYOR

Öte yandan iki ülke heyetinin görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma gerçekleştirerek, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." demişti. 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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