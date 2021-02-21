Merve Boluğur'un cesur pozu olay oldu!Tuzlaspor - Boluspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izleCzn Burak bu kez de Hollywood starını konuk ettiSON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulunduWhatsApp açıkladı! İşte gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti...Muğla'da kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!Esra Bilgiç, dünyaca ünlü sinema oyuncusu ile aynı Hollywood projesinde yer alacak!Merve Boluğur'dan, 'Ruh hastası gibi gülüyorsun' sorusuna yanıt geldi!İlk onlar normalleşecek: Vaka sayılarının nasıl düştüğünü anlattılar!O ülkeden BionTech aşısıyla ilgili iyi haber! Virüsü yüzde 98,09 önlüyor!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulundu

SON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulundu

Son dakika haberi... Eskişehir'de İlkay - Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde, bıçaklanarak katlediyle ilgili yaşanan yeni gelişmede, katil zanlısının eski ortak Mehmet erif Boğa olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulundu

Son dakika haberi... Eskişehir'de İlkay - Emel Tokkal çifti ile 4 yaşımdaki oğulları Ali Doruk Tokkal'ın evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilşkin olayda, katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi. 

BABAYA 7, EŞ VE KÜÇÜK ÇOCUĞA 3 BIÇAK DARBESİ

İzmir'de yaşayan ve ilk evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp'in geçtiğimiz salı günü annesinin telefonuna ulaşamaması üzerine polisten yardım istemesiyle ortaya çıkan olayda,  İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katındaki evlerinde cansız bedenleri bulundu. 42 yaşındaki İlay, 41 yşaındaki Emel ve 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un bıçakla öldürüldüğünü tespit eden polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın 7, eşi ve çocuğunun ise 3'er kez bıçaklanmış olduğunu tespit etti.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulundu

KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Cinayetin ardından vakit kaybetmeden inceleme başlatan ekipler, çevredeki MOBESE kameralarında ve olay mahallinde yaptıkları incelemelerde İlkay Tokkal'ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulundu

Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile eski çalışanı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D.'yi gözaltına aldı. 

SON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulundu

KATİL ZANLISI, ÇİFTİN ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis ekipleri, cinayetlerle ilgili 2'si kadın 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Kadınlardan birinin İlkay Tokkal'ın eski çalışanı Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise Hülya Y. adlı kadın ile İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y. olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulundu

Sorgulamaların ardından İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının, eski ortak Mehmet Şerif Boğa (33) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT