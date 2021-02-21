SON DAKİKA! 4 yaşındaki çocuğu anne ve babasıyla birlikte öldüren katil bulundu

Son dakika haberi... Eskişehir'de İlkay - Emel Tokkal çifti ile 4 yaşımdaki oğulları Ali Doruk Tokkal'ın evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilşkin olayda, katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

BABAYA 7, EŞ VE KÜÇÜK ÇOCUĞA 3 BIÇAK DARBESİ

İzmir'de yaşayan ve ilk evliliğinden olan kızı Beyzanur Kayaalp'in geçtiğimiz salı günü annesinin telefonuna ulaşamaması üzerine polisten yardım istemesiyle ortaya çıkan olayda, İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katındaki evlerinde cansız bedenleri bulundu. 42 yaşındaki İlay, 41 yşaındaki Emel ve 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un bıçakla öldürüldüğünü tespit eden polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın 7, eşi ve çocuğunun ise 3'er kez bıçaklanmış olduğunu tespit etti.

KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Cinayetin ardından vakit kaybetmeden inceleme başlatan ekipler, çevredeki MOBESE kameralarında ve olay mahallinde yaptıkları incelemelerde İlkay Tokkal'ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi.

Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile eski çalışanı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D.'yi gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI, ÇİFTİN ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis ekipleri, cinayetlerle ilgili 2'si kadın 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Kadınlardan birinin İlkay Tokkal'ın eski çalışanı Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise Hülya Y. adlı kadın ile İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y. olduğu kaydedildi.

Sorgulamaların ardından İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının, eski ortak Mehmet Şerif Boğa (33) olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edileceği öğrenildi.