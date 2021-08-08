Son dakika | 40. sıradan 13. sıraya yükseldi! Bakan Koca'dan flaş açıklama: Örnek alınmalı!

Son dakika haberi... Sağlık bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında, yalnızca bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini ifade etti.

Hakkari'nin yapılacak aşıların ardından koronavirüs risk haritasında mavi ile gösterilen düşük riskli iller kategorisine geçmesini beklediklerini ifade eden Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"HAKKÂRİ, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!"