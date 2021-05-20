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  3. SON DAKİKA! 60 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı için anlaşma sağlandı!

SON DAKİKA! 60 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı için anlaşma sağlandı!

Son dakika haberi... ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Bu kapsamda, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarı 120 milyon doz olacak.

SON DAKİKA! 60 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı için anlaşma sağlandı!

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

30 MİLYONU OPSİYONLU 90 MİLYON DOZ

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

PROF. DR. ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok Kovid-19 aşısı sağlamak olduğunu belirterek, "Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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