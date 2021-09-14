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  3. Son dakika! A milli takımda teknik direktörlük görevi için Stefan Kuntz hamlesi! Teknik adam imza için İstanbul'a geldi!

Son dakika! A milli takımda teknik direktörlük görevi için Stefan Kuntz hamlesi! Teknik adam imza için İstanbul'a geldi!

Son dakika! A milli takımımız Şenol Güneş'in ardından teknik direktör arayışına devam ederken, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile anlaşma aşamasında olunduğu ve deneyimli teknik adamın görüşmeler için İstanbul'a geldiği ifade edildi!

Son dakika! A milli takımda teknik direktörlük görevi için Stefan Kuntz hamlesi! Teknik adam imza için İstanbul'a geldi!

A milli takımda teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından birçok isimle görüşmeler sürüyordu. Türk bir teknik direktörle anlaşılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman teknik adam Stefan Kuntz'un Milli takım görevi için anlaşma aşamasında olduğu ve görüşmeleri resmiyete dökmek adına İstanbul'a geldiği ifade edildi. DHA'nın haberine göre önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen tecrübeli çalıştırıcının, yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.

Son dakika! A milli takımda teknik direktörlük görevi için Stefan Kuntz hamlesi! Teknik adam imza için İstanbul'a geldi!

{TITLE_STRIP}Stefan Kuntz kimdir, nereli, kaç yaşında? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı?

 

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