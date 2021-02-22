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  3. Son dakika: AB ülkelerinden Rusya'ya Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle yaptırım kararı

Son dakika: AB ülkelerinden Rusya'ya Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle yaptırım kararı

Son dakika haberi... Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması sebebiyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırdı.

Son dakika: AB ülkelerinden Rusya'ya Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle yaptırım kararı

Son dakika haberi...  Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada Rusya'nın giderek otoriter bir hal aldığını ifade etti.

Rusya'nın Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını söyleyen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ile ilgili  sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldıklarını belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, bu kısıtlayıcı tedbirler için Avrupa Birliği'nin geçen sene Aralık ayında başlattığı Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'ni ilk kez devreye soktuklarını söyledi.

Bugün, yaptırımların hazırlanması için sürecin başladığını ifade eden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini söyledi.

Rusya'da siyasi ve medeni haklara ve özgürlükleri savunanlara desteklerinin süreceğini ifade eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell "Aynı zamanda maalesef hasmane tutum takınan bir komşuyla kalıcı şekilde karşı karşıya gelme konusunda bir geçici çerçeve tanımlamak zorundayız. Ama şu anda gerçek bu" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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