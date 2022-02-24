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  3. Son dakika! AB ve NATO'dan Rusya'ya tehdit! "Hesap soracağız, bedeli ağır olacak!"

Son dakika! AB ve NATO'dan Rusya'ya tehdit! "Hesap soracağız, bedeli ağır olacak!"

Son dakika! AB ve NATO'dan, Rusya'ya yapılan çağrıda "Rusya'dan hesap soracağız! Mülteci almaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! AB ve NATO'dan Rusya'ya tehdit! "Hesap soracağız, bedeli ağır olacak!"

Son dakika! Rusya'nın, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği savaş tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerini de tehdit eden bu eyleme Avrupa Birliği ve NATO'dan sert tepki geldi. Rusya'nın açık bir ifadeyle tehdit edildiği açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! AB ve NATO'dan Rusya'ya tehdit! Hesap soracağız, bedeli ağır olacak!

"SAVAŞ EYLEMİ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Konseyi'nin toplantısının hemen ardından basın açıklamasında bulundu. Stoltenberg "Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika! AB ve NATO'dan Rusya'ya tehdit! Hesap soracağız, bedeli ağır olacak!
"BİRİNE YAPILAN SALDIRI, HEPSİNE YAPILMIŞTIR"

Ülkeye yapılan saldırının, tüm Avrupa'ya yapıldığını söyleyen Stoltenberg "NATO'nun temel görevi, tüm Müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplamaya veya yanlış anlamaya yer olmamalıdır. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir. Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi. Bu, kriz sırasında Müttefik ülkeleri korumak ve kalkan olmak için ihtiyatlı ve savunmacı bir adımdır" dedi.

Son dakika! AB ve NATO'dan Rusya'ya tehdit! Hesap soracağız, bedeli ağır olacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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