SON DAKİKA! ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Son dakika... ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. İşte ayrıntılar...
Son dakika... ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Söz konusu görüşmede Joe Biden, Netanyahu'ya "bölgede gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini" beklediğini ifade etti.
Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.
(AA)