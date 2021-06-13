Sosyal medyada gündem oldu! Mustafa Sarıgül öyle bir şey yaptı ki...Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran 2021 Pazar13 Haziran 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Böyle teşvik görülmedi! Aşı olana araba hediye edilecek13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıGözü dönen adam dehşet saçtı! Dünürlerin kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıEURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiSON DAKİKA| ABD Başkanı Biden "Putin uluslararası normlara riayet etmiyor"SON DAKİKA| MSB: Tel Rıfat'ta cezalandırma atışlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiİlgi odağı haline gelmişti! Google'ın 'dünyanın en saçma binası' olarak gösterdiği Kahramanmaraş'taki bina yıkılıyor!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. SON DAKİKA| ABD Başkanı Biden "Putin uluslararası normlara riayet etmiyor"

SON DAKİKA| ABD Başkanı Biden "Putin uluslararası normlara riayet etmiyor"

SON DAKİKA| ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin "Putin ile görüşmemiz basının önünde cereyan edecek bir yarışma olmayacak" ifadelerinde bulundu.

SON DAKİKA| ABD Başkanı Biden "Putin uluslararası normlara riayet etmiyor"

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMEMİZ BİR YARIŞMA OLMAYACAK"

SON DAKİKA| ABD Başkanı Biden Putin uluslararası normlara riayet etmiyor

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmeye ilişkin olarak konuşan ve suçlayıcı bir tavır takınan ABD Başkanı Biden, "Putin, uluslararası normlara riayet etmiyor. Putin ile görüşmemiz basının önünde cereyan edecek bir yarışma olmayacak" dedi. Biden, "G7 liderlerine ABD'nin üstüne düşeni yapacağını aktardım: Masaya geri döndük. Çin, Kuşak ve Yol projesini yürütüyor. Bizce ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamanın daha adil yolları var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| ABD Başkanı Biden Putin uluslararası normlara riayet etmiyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT