SON DAKİKA| ABD Başkanı Biden "Putin uluslararası normlara riayet etmiyor"

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMEMİZ BİR YARIŞMA OLMAYACAK"

Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmeye ilişkin olarak konuşan ve suçlayıcı bir tavır takınan ABD Başkanı Biden, "Putin, uluslararası normlara riayet etmiyor. Putin ile görüşmemiz basının önünde cereyan edecek bir yarışma olmayacak" dedi. Biden, "G7 liderlerine ABD'nin üstüne düşeni yapacağını aktardım: Masaya geri döndük. Çin, Kuşak ve Yol projesini yürütüyor. Bizce ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamanın daha adil yolları var" ifadelerini kullandı.