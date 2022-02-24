ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'nın Ukrayna Savaşına İlk açıklama geldi! Rusya şimdi Yandı! Neler Oluyor...

Son Dakika! ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu.

Rusya Ukrayna'ya saldırma kararı aldıktan sonra ABD'nin hangi yaptırımları uygulayacağı merak konusuydu. 20.30'da açıklama yapması beklenen ABD Başkanı Biden'ın konuşması 21.30'a ertelendi. Yaptırımları açıklayan Biden konuşması öncesinde, "G7 liderleri Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı." ifadelerini kullandı.

Biden'ın konuşmasından satır başları;

"Bu planlanmış bir saldırıdır. Biz bunun olacağını aylar öncesinden söylemeye başlamıştık. Putin saldırgandır. Putin bu savaşı kendisi seçmiştir. Şimdi hem kendisi hem ülkesi bunun sonuçlarına katlanacaktır.

Rusya’nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik."

"Rus ordusunun ve şirketlerinin finans hareketlerini engelleyeceğiz. Rusya'nın dolar, euro ve yen ile işlem yapmasını engelleyeceğiz. Rusya'nın uzay çalışmaları ve teknoloji girişimlerini engelleyeceğiz. Yaptırımlarımız swift işlemlerinin yasaklanmasından ağır.

Müttefiklerimizi doğu sınırında korumaya devam edeceğiz. Almanya’da konuşlandırmak için ek ABD askeri gücüne yetki veriyorum."

"Biz zorbalara hep karşı durmuşuzdur ve duracağız. Putin dünyamızın geleceğine saldırıyor. ABD’nin müttefikleri ve ortakları bundan daha güçlü çıkacak."