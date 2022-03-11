Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya yeni yaptırım kararları!

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar konusunda önemli açıklamalara imza attı. "Rus ekonomisini yıktık" diyen Biden yaptırımların daha da ağırlaştırılacağını ifade ederek, "Putin'i yine sıkıştıracağız. Küresel ekonominin yarısından koparacağız onları. Daha da adımlar atıyoruz. Çok uluslu ülkelerden borçlanmayı da yasaklayacağız." dedi.

"ABD İLE TİCARETİ ZORLAŞACAK"

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çeşitli yeni adımları açıklayacağız. İlk olarak bütün bu uluslar en çok iltimas geçilen ülke statüsünü geri alacak Rusya'dan. Bu ülke arasında en iyi imkanlar dahilinde ticari işlemler yapılıyor, herhangi engel olmuyor, gümrük vergileri en düşük oranda uygulanıyor. Kalıcı normal ticari ilişkisi kaldırıldığında Rusya'nın ABD ile ticareti zorlaşacak.

"RUS EKONOMİSİNE CİDDİ DARBE İNDİRECEĞİZ"

Rus ekonomisine bu kararla çok ciddi bir darbe indirmiş olacağız. Burada iki partili liderlik ortaya koyuyoruz kongrede aynı zamanda sayın Meclis Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum, kalıcı ticaret ilişkisinin ortadan kaldırılması noktasında müttefiklerimizle ortak bir duruş ortaya koyuyoruz.

"PUTİN'İN BEDEL ÖDEMESİ GEREKİYOR"

Putin'in saldırıları karşısındayız. Özgür dünya şu anda meydan okuyor. Biz burada öncülük rolü üstleniyoruz. Çeşitli sektörlerden deniz ürünleri, votka ve elmas ürünlerinin ithalatının önüne de engel getiriyor olacağız. IMF ve Dünya Bankası ile adım atıyor olacağız. Putin burada saldırgan durumda ve bedel ödemesi gerekiyor. Şu an yaptığı şey barışa ve istikrara saldırı.

"RUS OLİGARKLARINA DA ENGEL GETİRİLİYOR"

G-7 ülkeleri de Rus oligarklarına karşı adımlar atıyor. Burada haksız kazanç sahibi oligarklara karşı adım atıyoruz. Rus halkından para çalan insanlar bunlar. Bizim ülkelerimizde haksız kazançları saklıyorlar. Yaptırımların acısını çekmek durumundalar. Tatil yapmaya gidiyorlar, yüz milyonlarca dolar harcıyorlar. Onların yüksek değerli ürünleri almalarına da engel getiriyor olacağız.

"DAHA AĞIR DARBE İNDİRECEĞİZ"

Adımlarla birlikte Putin'e daha da ağır darbe indiriyor olacağız. Müttefiklerimizle birlikte tek bir ses olarak adım atıyoruz. Rublenin değeri yüzde 50 azaldı, 240 Ruble 1 Dolara denk geliyor. Moskova borsası 2 hafta boyunca kapalı kaldı, ekonomi çökmesin diye. Ülkenin kredi notu çöp statüsüne indi. Her gün ülkeden ayrılan şirket sayısı artıyor.

"UKRAYNA'YA EK YARDIM YOLLUYORUZ"

170 milyon dolar ek yardım yolluyoruz. 100 milyonlarca dolar yardım taahhüdünde bulunuyoruz diğer ülkelerle birlikte. 13.6 milyar dolar değerinde yardım paketi yolluyor olacağız Ukrayna'ya. Aynı zamanda Ukrayna halkına kendilerini savunmaları için yardım ediyoruz. Erişime ihtiyaç varsa kollarımızı burada Ukrayna mültecilerine açıyoruz.

"DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ"

NATO'nun her bir noktasını korumaya taahhüdümüz devam ediyor. Biz doğrudan çatışmaya girmeyeceğiz. NATO ile Rusya arasında böyle bir şey olursa 3. Dünya Savaşı'na neden olur. Ancak bu savaş Rusya'nın zaferiyle sonuçlanmayacak. Transatlantik ittifakın zayıflamasını istedi ama bu olmadı. Biz Ukrayna'nın yanında duruyoruz. O topraklara imparator olmak isteyen insanlara dünyaya egemen olma hakkını vermeyeceğiz.

Biz dünyaya barış tesis etmek istiyoruz. Bu noktada tökezlemeyeceğiz. Tanrı yardımcımız olsun. Kimyasal silah kullanırsa çok ciddi bedel ödeyecektir Rusya."