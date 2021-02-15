Son dakika| ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin "Biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve baş sağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz. Eğer bu saldırıdan PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edilirse, en sert şekilde kınayacağız” şeklinde açıklamasının ardından harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, bakanlığa çağrıldı.

Bakanlığın duruma ilişkin açıklamasında, "ABD elçisi çağrılarak kuvvetli tepkimiz iletildi" denildi.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: PKK'NIN BAL GİBİ YANINDASINIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de ABD' yaptığı açıklamayı evlere şenlik olarak değerlendirerek," Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız. Bunu başından beri hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler. Teröristlere teslim ettiler." dedi.

Erdoğan," Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız." diye konuştu.