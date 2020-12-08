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  3. Son dakika | ABD, Pfizer ve BioNTech'in korona aşısına onay verdi

Son dakika | ABD, Pfizer ve BioNTech'in korona aşısına onay verdi

Son dakika haberi... ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yüzde 95 oranında koruma sağlayan Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Son dakika | ABD, Pfizer ve BioNTech'in korona aşısına onay verdi

FDA Komitesi, bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.

Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak. 

Tayfun Altuntaş
Editör


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