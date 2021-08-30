Son dakika | ABD saldırıda neden sivilleri vurdu? Pentagon'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pentagon Sözcüsü Kirby'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sahadaki komutanlar Taliban ile iletişim halinde. Komutanlarımız Taliban'la çatışmaları önlemek için konuşmaya devam ediyorlar.

Havalimanındaki saldırıyla ilgili soruşturma devam edecek.

Terör saldırısını durdurmak için operasyon yaptık.

Tehditleri elimizdeki imkanları kullanarak dolabildiğince yakından izledik, olabilecek en iyi eylemi yaptık.

Başkan çok net ifade etti. Bizim görevimiz bitiyor. Çok yakında bitecek ama bitmeyecek olan şey şu; buradaki ABD halkını korumayı sürdüreceğiz.

Taliban ile irtibat halindeyiz. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Amacımız bu çekilmeyi bitirmek ve tahliye operasyonlarını gerçekleştirmek. Süreçle ilgili bilgi vermeyeceğim. Çok net şekilde gördük ciddi bir tehdit söz konusu. Sahadaki kumandanlarımız iyi koordine edilmiş bir metot geliştirdiler.

Havalimanı işlevsel kalacak bu süreçte. Ondan sonra biz gittikten sonra ne olacak derseniz uluslararası kamuoyunda birkaç ülke var belki de burada bir anlaşma yapabilecek havalimanını sivil uçuşlara açık tutmak için. ABD ordusu orada görev almayacak. Biz çekildikten sonra bir sorumluluğumuz olmayacak."

NE OLMUŞTU?

Taliban Sözcüsü ve Kültür Komisyonu Başkanı Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada Kabil Havalimanı'na DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin panik halinde sivilleri silahla vurarak öldürdüğü raporunu aldıklarını ifade etmişti.

Kabil havaalanındaki saldırıda en az 90 kişinin öldüğünü, 148 kişinin yaralandığını belirten Mücahid, "Bizim aldığımız rapora göre, Kabil Havalimanında saldırı olduktan sonra Amerikan askerleri panik halinde kalabalığın üzerine ateş açıyor. Orada insanlar çoktu. Böylece aralarında kadın ve çocukların bulunduğu siviller hayatını kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.