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  3. Son dakika | ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan dikkat çeken Ukrayna açıklaması!

Son dakika | ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan dikkat çeken Ukrayna açıklaması!

Son dakika! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

Son dakika | ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan dikkat çeken Ukrayna açıklaması!

Son dakika...  ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

Sullivan, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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