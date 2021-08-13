Beşiktaş 3 - 0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCUSon dakika | ABD ve BM'den flaş Afganistan açıklamasıSon dakika | Batı Karadeniz'de sel felaketi! Bakan Koca acı haberi duyurduMücbir sebep ne demek? | Mücbir sebep hali nedir?Son dakika | Bakanlık duyurdu! Selden etkilenen bölgeler için mücbir sebep hali ilan edildiMasterchef Hasan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hasan Biltekin İnstagram hesabı nedir?Görüntüler ihbar kabul edildi! Kaçak göçmen taşıyan turizm firmasına soruşturmaÜnlü türkücü Latif Doğan'a büyük şok! Kendine ait düğün salonunda yangın çıktı13 Ağustos 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kuvvetli geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı üstüne uyarı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika | ABD ve BM'den flaş Afganistan açıklaması

Son dakika | ABD ve BM'den flaş Afganistan açıklaması

Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada “Afganistan’daki birliklerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verilecek” ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ise Afganistan'da durumun kontrolden çıktığını söyledi.

Son dakika | ABD ve BM'den flaş Afganistan açıklaması

Son dakika haberi...  Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada Afganistan’a gönderdikleri birliklerine yönelik herhangi bir saldırıya güçlü şekilde karşılık verileceğini belirtti.

"AFGANİSTAN'DA DURUM KONTROLDEN ÇIKTI"

Kirby'nin açıklamasının  ardından Afganistan'a ilişkin bir açıklama da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. Guterres Afganistan'da durumun kontrolden çıktığını söyledi.

Guterres, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu.

NATO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi halinde söz konusu durumun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişini sürdürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, NATO üyelerinin bugün Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT