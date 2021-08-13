Son dakika | ABD ve BM'den flaş Afganistan açıklaması Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada “Afganistan’daki birliklerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verilecek” ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ise Afganistan'da durumun kontrolden çıktığını söyledi.

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Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada Afganistan’a gönderdikleri birliklerine yönelik herhangi bir saldırıya güçlü şekilde karşılık verileceğini belirtti. "AFGANİSTAN'DA DURUM KONTROLDEN ÇIKTI" Kirby'nin açıklamasının ardından Afganistan'a ilişkin bir açıklama da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. Guterres Afganistan'da durumun kontrolden çıktığını söyledi. Guterres, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu. NATO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi halinde söz konusu durumun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişini sürdürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, NATO üyelerinin bugün Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi. Berkem Temizel Gece Editörü