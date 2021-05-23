Son dakika | ABD'de ev partisine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaleti Cumberland ilçesinde bulunan bir evde parti sırasında silahlı çatışma yaşandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde aktarılan bilgilerde; partide çıkan çatışmada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

NEW JERSEY POLİSİNDEN SİLAHLI ÇATIŞMAYA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

New Jersey Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 30 yaşında 1 erkek ile 25 yaşında bir kadın olduğu aktarırken, partide en az 100 kişinin bulunduğunu ifade etti. Çatışmanın neden çıktığına dair henüz açıklama yapmayan polis, olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığını bildirmedi.

Çatışmanın yaşandığı evin karşısında bulunan kilisede rahip olan Michael Keene, silah seslerini ilk başta havai fişek sandığını dile getirirken, arka arakaya 9 el ateş edildiğini duyduğunu ifade etti.