Son dakika | ABD'de silahlı saldırı! 6 ölü 9 yaralı!

Son dakika...ABD'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Polis, Sacramento şehir merkezinde Pazar sabahının erken saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Radyo raporlarına göre altı kişinin öldüğü olayda çok sayıda kişi vuruldu.

Şehir merkezinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde insanların sokaklarda kaçmaya çalıştığı görüldü, arka planda ise silah sesleri duyuldu.

Yerel medya, saldırganın bir araçtan otomotik silahla El Santo Restaurant & Ultralounge dışında bekleyen kalabalığa ateş açtığını yazdı. Yerel medyada, saldırıda en az altı kişinin öldüğü aktarılıyor ancak şimdiye kadar resmi bir açıklama gelmedi.

Polis açıklamasında, saldırının 10'uncu ve J sokakları bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığı Sacramento, ABD'nin batısındaki California eyaletinin başkenti.