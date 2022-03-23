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  3. Son dakika| ABD'den dikkat çeken Ukrayna raporu! "Savaş suçu işliyorlar"

Son dakika| ABD'den dikkat çeken Ukrayna raporu! "Savaş suçu işliyorlar"

Son dakika! Amerika Birleşik Devletleri’nin Ukrayna raporu tamamlandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna’da “savaş suçları” işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

Son dakika| ABD'den dikkat çeken Ukrayna raporu! "Savaş suçu işliyorlar"

Son dakika...Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta ABD ve NATO ülkelerinin nasıl bir yol izleyeceği, gündemde kalmaya devam ediyor. Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov, NATO tarafından Ukrayna’ya gönderilecek olası bir Barış Gücü’nün bölgedeki çatışmaları artıracağını ve Barış Gücü’nün direkt, Rus ordusuyla karşı karşıya geleceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise akşam saatlerinde gerçekleştirdiği açıklamada, NATO’nun Ukrayna’ ya Barış Gücü göndermeyeceğini söyledi. Stoltenberg ayrıca daha önce de dile getirdikleri gibi, Rusya ile doğrudan bir savaşın içerisinde olmayacaklarını belirtti. Ayrıca Ukrayna’nın NATO üyeliğinin de gündemde olmadığını dile getirdi.

Bu tartışmaların gündemde olduğu sırada ABD kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna’da “savaş suçları” işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.


 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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