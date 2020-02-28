ABD’den ilk açıklama: Seçenekleri değerlendiriyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” ifadelerine yer verildi. ABD Dışişleri açıklaması şöyle devam etti:

“Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerde tarafından yapılan bu alçak saldırının derhal durulması yönünde çağrı yapmaya devam ediyoruz. Başkan (Donald Trump) ve Bakan’ın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye’ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz.”

ABD’Lİ BÜYÜKELÇİ: KİM GÜVENİLİR GÖRÜLMELİ

ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise Türk askerlerinin İdlib’de hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından Washington’da gazetecilere konuşmuştu.

Hutchison, “Türklerin, kimin güvenilir ortak olduğunu, kimin güvenilir olmadığını görmesi gerektiğini” savundu.

ABD’li Büyükelçi, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim onların geçmişte ve gelecekte ortakları olduğumuzu görür ve S-400’ten vazgeçmeleri gerekiyor” dedi.