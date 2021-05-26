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Son dakika | ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Son dakika | ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde silahlı saldırı olayı yaşandı.

San Jose'nin Polis Departmanının sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımda polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisine yer verildi.

"HERKESİN BÖLGEDEN UZAK DURMASINI RİCA EDİYORUZ"

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek “Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz.” uyarısı yapıldı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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