Son dakika | ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü

Son dakika Eski ABD Dışişleri Bakan ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında hayata gözlerin yumdu.

84 yaşındaki Powell'ın ölümü ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Facebook üzerinden yapılan paylaşımda "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle bu sabah vefat etti. Olağanüstü ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve büyük bir ABD'yi kaybettik." ifadeleri kullanıldı.

İKİ DOZ AŞI OLMUŞTU

Açıklamada Powell'ın iki doz koronavirüs aşısı olduğu vurgulandı.

5 Nisan 1937 tarihinde ABD'nin New York kentinde doğan Powell, 20 Ocak 2001 tarihinde 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.

Powell 26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı görevinde yer alırken, 2003 yılında Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma gündeme oturmuştu.

Powell daha sonra ise yaptığı bu konuşmadan duyduğu utancı dile getirmişti.

İLK SİYAHİ VATANDAŞTI

1989-93 arasında ABD genelkurmay başkanı, 2001-05 yılları arasında da dışişleri bakanı olarak görev yapan Powell, ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyahi vatandaştır.