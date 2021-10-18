Barcelona - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Atletico Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Elektronik Mühendisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıBeşiktaş - Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Kazein ne demek, TDK'ya göre Kazein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sevda Giray kimdir, nereli, kaç yaşında? Deniz Akkaya'yı tehdit mi ediyor?Son dakika | ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldüBölge Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Bölge Müdürü Maaşları ve İş İlanlarıYan Forklift (Reachtruck) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu 2021? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2021?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Son dakika | ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü

Son dakika | ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü

Son dakika | Eski ABD Dışişleri Bakan ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika | ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü

Son dakika  Eski ABD Dışişleri Bakan ve Genelkurmay Başkanı Colin Powell koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında hayata gözlerin yumdu.

 

84 yaşındaki Powell'ın ölümü ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Facebook üzerinden yapılan paylaşımda "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle bu sabah vefat etti. Olağanüstü ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve büyük bir ABD'yi kaybettik." ifadeleri kullanıldı.

İKİ DOZ AŞI OLMUŞTU

Açıklamada Powell'ın iki doz koronavirüs aşısı olduğu vurgulandı.

5 Nisan 1937 tarihinde ABD'nin New York kentinde doğan Powell, 20 Ocak 2001 tarihinde 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.

Powell 26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı görevinde yer alırken, 2003 yılında Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma gündeme oturmuştu.

Powell daha sonra ise yaptığı bu konuşmadan duyduğu utancı dile getirmişti.

İLK SİYAHİ VATANDAŞTI

1989-93 arasında ABD genelkurmay başkanı, 2001-05 yılları arasında da dışişleri bakanı olarak görev yapan Powell, ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyahi vatandaştır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT