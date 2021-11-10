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  3. Son dakika! Acı haber Balıkesir'den geldi! 1 Polis memuru şehit oldu!

Son dakika! Acı haber Balıkesir'den geldi! 1 Polis memuru şehit oldu!

Son dakika! Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında kaçan araçtaki şahıslar ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu.

Son dakika! Acı haber Balıkesir'den geldi! 1 Polis memuru şehit oldu!

Son dakika! Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, kaçan şüphelileri kovalayan ekipteki bir polis memuru, karşı tarafın açtığı ateş nedeniyle vurularak şehit oldu. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde silahlı şüphelilerin olduğu ihbar edilen otomobili takibe aldı.

Son dakika! Acı haber Balıkesir'den geldi! 1 Polis memuru şehit oldu!

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Havran'da polisin düzenlediğini operasyonu ve takip edildiklerini anlayan araçtaki zanlılar, polisleri atlatmak için rastgele ateş açtı. O esnada silahtan çıkan kurşunlar, polis memuru Abdulkadir Güngör'e (30) isabet etti. Ağır yaralanan Güngör, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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