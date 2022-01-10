Son dakika açıklaması: Fatih Terim istifa mı etti, gönderildi mi 2022? Fatih Terim neden ayrıldı?

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından durumu tartışma konusu olan Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas ile görüşme gerçekleştirdi. A Spor'un haberine göre tecrübeli teknik direktör ile yollar ayrıldı. Bu durum Galatasaray taraftarını kızdırırken dördüncü kez takımın başına gelen Fatih Terim'in görevi son bulmuş oldu. Peki Fatih Terim istifa mı etti, gönderildi mi 2022? Fatih Terim neden ayrıldı? İşte detaylar...

FATİH TERİM İSTİFA MI ETTİ, GÖNDERİLDİ Mİ 2022? FATİH TERİM NEDEN AYRILDI?

Galatasaray'da dördüncü Fatih Terim dönemi, Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından son buldu. Giresunspor maçının ardından Fatih Terim'e taraftarlar protestoda bulunmuş, ayrıca yönetim kurulunda Terim'i istemeyen kişiler olmasının da yolların ayrılmasında etkili oldu. Ayrıca Terim'e uygulanan mobbing hocayı sıkıntıya sokarken aldığı kararda bu durumların etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü'nden Fatih Terim'in görevden alınmasına ilişkin bir resmi açıklamada bulunulmadı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Alınan kötü sonuçların ardından yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim ile devam edilmesi halinde, istifa edeceklerini Burak Elmas'a söylemeleri krizi derinleştirirken NEF Stadyumunda 15 dakika süren yönetim kurulu toplantısı sonrası Fatih Terim stattan ayrıldı.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Fatih Terim ile ayrılık ihtimali olduğu iddialarını yalanlamıştı. Ancak bu kez karşılıklı anlaşma sonrasında yolların ayrılmasına karar verildi.