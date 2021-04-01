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  3. SON DAKİKA! Adalet Bakanı Gül'den Adli Görüşme Odaları'na ilişkin genelge!

SON DAKİKA! Adalet Bakanı Gül'den Adli Görüşme Odaları'na ilişkin genelge!

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi. Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek.

SON DAKİKA! Adalet Bakanı Gül'den Adli Görüşme Odaları'na ilişkin genelge!

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül tarafından Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.

Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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