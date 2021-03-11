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  3. Son dakika| Adalet Bakanı Gül'den Anayasa açıklaması: Türk siyaseti bu iradeyi yerine getirecek güçtedir

Son dakika| Adalet Bakanı Gül'den Anayasa açıklaması: Türk siyaseti bu iradeyi yerine getirecek güçtedir

Son dakika... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül," 2023 yılına yeni sivil bir anayasa ile gireceğimize inancımız tamdır. Türk siyaseti bu iradeyi yerine getirecek güçtedir" dedi.

Son dakika| Adalet Bakanı Gül'den Anayasa açıklaması: Türk siyaseti bu iradeyi yerine getirecek güçtedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni Anayasa konusu hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras olacaktır. 2023 yılına yeni sivil bir anayasa ile gireceğimize inancımız tamdır. Türk siyaseti bu iradeyi yerine getirecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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