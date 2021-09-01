Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğünü tahkim için reform stratejimizin izini sürmeyi sürdüreceğiz
Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda," Bu adli yıla da reform adımlarıyla başlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü tahkim, adalete erişimi güçlendirmek için reform stratejimizin izini sürmeyi sürdüreceğiz." dedi.
Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın başlamasına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda," 'Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır' anlayışıyla, bu kapıdan giren herkesin adalete gecikmeden erişeceği bir yıl olması dileğiyle, yeni adli yıl hayırlı olsun." dedi.
Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:
"Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır" anlayışıyla, bu kapıdan giren herkesin adalete gecikmeden erişeceği bir yıl olması dileğiyle, yeni adli yıl hayırlı olsun. pic.twitter.com/vGJ5AyUiQJ— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) September 1, 2021