Son dakika | Adana Demirspor, yıldız orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı: Benjamin Stambouli resmen açıklandı

Süper Lig hasretine son verdikten sonra transferde hareketli günler geçiren Adana Demirspor, transfer de bir kez daha bombayı patlattı.

Mavi lacivertli ekip, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain gibi takımlarda forma giymiş olan tecrübeli orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan paylaşımda," Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.



Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/ouh5aOcqe9 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 26, 2021

ADANA DEMİRSPOR'UN TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Adana Demirspor şimdiye kadar Mario Balotelli, Younes Belhanda, Lucas Castro, Jonas Svensson, Tayfun Aydogan, Bünyamin Balat, Metehan Mimaroglu, Mustafa Yilmaz ve Britt Assombalonga'yı kadrosuna katmıştı.