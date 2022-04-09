Son dakika! AFAD duyurdu! Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!Starbucks zamlı kahve fiyatları Nisan 2022 | Starbucks yeni kahve fiyatları 2022Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu!Bandırmaspor 3 - 0 Boluspor | Maç sonucuSon dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar olduÜmraniyespor 2- 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özetiBakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye ulaşım zammı tepkisi: Çok yanlış bir şey, ekonomik toplu taşıma sunmak zorundasınFatih Karagümrük 3 - 2 Kasımpaşa | Maç sonucu, özetiÇaykur Rizespor - Konyaspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiTrans birey olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'inden olay sözler: Ameliyat oldum, artık memelerim var
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu!

Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu!

Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber geldi. Jandarma minibüsü ve otomobilin yaptığı kaza sonucu 2 asker şehit oldu.

Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu!

Son dakika! Adana Kocanda jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı yönetimindeki 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü açıklanamayan 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu!

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Jandarma minibüsünün ve otomobilin çarpıştığı kazada göreve giden 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 01 JB 505 plakalı aracın sahibi göz altına alındı.

Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu!

Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
62
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT