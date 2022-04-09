Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu! Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber geldi. Jandarma minibüsü ve otomobilin yaptığı kaza sonucu 2 asker şehit oldu.

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Son dakika! Adana Kocanda jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı yönetimindeki 01 JAA 081 plakalı minibüsle sürücüsü açıklanamayan 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 2 ASKER ŞEHİT OLDU Jandarma minibüsünün ve otomobilin çarpıştığı kazada göreve giden 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 01 JB 505 plakalı aracın sahibi göz altına alındı. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri