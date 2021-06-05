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  3. SON DAKİKA| Adana'da yangın paniği! Yangına müdahale çalışmaları sürüyor

SON DAKİKA| Adana'da yangın paniği! Yangına müdahale çalışmaları sürüyor

SON DAKİKA| Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın panik yarattı. Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına, bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

SON DAKİKA| Adana'da yangın paniği! Yangına müdahale çalışmaları sürüyor

SON DAKİKA haberi... Adana Seyhan ilçesinde yangın paniği yaşandı. Bir plastik geri dönüşüm tesisi bahçesinde yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

PLASTİK BALYALAR TUTUŞTU

 Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına, bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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