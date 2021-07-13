Son dakika! Adanaspor Castro'yu renklerine bağladı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor bir transfere daha imza attı. Mavi lacivertli ekip geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Castro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Adana Demirspor takımına yeni isimler katmaya devam ediyor. Akdeniz temsilcisi son dakika açıklaması ile Fatih Karagümrük'ten Lucas Castro ile anlaştığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada:
"Takımımız son olarak Karagümrükspor forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrükspor’da 16 karşılaşmada forma giydi." ifadelerine yer verdi.