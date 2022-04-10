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  3. Son dakika | AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD açıkladı! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD Akdeniz'de deprem olduğunu duyurdu. Yapılan paylaşıma göre saat 21.57'de gerçekleşen depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 35.10 km derinliğinde olduğu bildirildi...

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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