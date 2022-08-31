Son dakika! AFAD açıkladı! Aydın'da bir deprem daha meydana geldi!

Son dakika... AFAD, sosyal medyadan açıkladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuşadası ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası ilçesinin 17.25 kilometre açığında saat 17.02 sıralarında 6.7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.

Bugün öğle saatlerinde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4,7 büyüklüğünde ve 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Son dakika! AFAD açıkladı! Aydın'da bir deprem daha meydana geldi!

AFAD SON DEPREMLER 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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