Son dakika | AFAD açıkladı: Datça açıklarında 3.5 şiddetinde deprem!
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Datça açıklarında saat 23.14'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.14'te 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.25 km olarak açıklandı.
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.