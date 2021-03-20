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  3. Son dakika... AFAD açıkladı: Erzincan Kemah'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD açıkladı: Erzincan Kemah'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD verilerine göre Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 4,3'te büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 08.51'de 4,3  büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7.01 kilometre altında kaydedildi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 4,3 büyüklüğünde yerin 6.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Son dakika... AFAD açıkladı: Erzincan Kemah'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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