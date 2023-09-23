Son dakika... AFAD açıkladı! Kahramanmaraş peş peşe iki kez şiddetli sallandı! Vatandaşlar kendilerini sokağa attı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.48 kilometre olarak ölçüldü.

Hemen ardından ikinci deprem geldi

Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre; kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı. AFAD verilerine göre; depremin ardından 3,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş Göksun'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirterek, herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti.