Son dakika | AFAD açıkladı! Karadeniz'de 4,4'lük deprem! İstanbul'da da hissedildi!
Son dakika | AFAD'ın verilerine göre Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika! İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.
AFAD'ın verilerine göre Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Karadeniz, 89.23 km. Eregli (Zonguldak)
Tarih-Saat : 11.04.2022, 20:38:44 TSİ
Enlem : 42.0920 N
Boylam : 31.0760 E
Derinlik : 37.72 km
Detay : https://t.co/jHjjoTjdJQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi