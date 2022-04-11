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  3. Son dakika | AFAD açıkladı! Karadeniz'de 4,4'lük deprem! İstanbul'da da hissedildi!

Son dakika | AFAD açıkladı! Karadeniz'de 4,4'lük deprem! İstanbul'da da hissedildi!

Son dakika | AFAD'ın verilerine göre Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD açıkladı! Karadeniz'de 4,4'lük deprem! İstanbul'da da hissedildi!

Son dakika! İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verilerine göre, saat 20.38’de Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve birkaç ilde hissedildi.

Son dakika | İstanbul'da deprem!

AFAD'ın verilerine göre Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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