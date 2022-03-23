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  3. Son dakika | AFAD açıkladı! Komşumuz Gürcistan 3.8'le sallandı!

Son dakika | AFAD açıkladı! Komşumuz Gürcistan 3.8'le sallandı!

Son dakika! AFAD verilerine göre Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD açıkladı! Komşumuz Gürcistan 3.8'le sallandı!
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