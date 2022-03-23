Son dakika | AFAD açıkladı! Komşumuz Gürcistan 3.8'le sallandı!
Son dakika! AFAD verilerine göre Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika... AFAD verilerine göre Gürcistan'da saat 20.10'da 7.01 km derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ninotsminda (Gürcistan)
Tarih-Saat : 23.03.2022, 20:10:33 TSİ
Enlem : 41.1670 N
Boylam : 43.9018 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/TvJw2cZSjT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi