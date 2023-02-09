Son dakika | AFAD deprem bölgesinden tahliye edilen kişi sayısını açıkladı

Son dakika... AFAD, deprem bölgesinden kara, deniz ve havayoluyla 28 bin 44 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | AFAD deprem bölgesinden tahliye edilen kişi sayısını açıkladı

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyonu vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi devam ediyor. Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bölgedeki vatandaşların tahliyesi de sürüyor.

AFAD'dan bu konuda yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.38 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla 28 bin 44 kişi tahliye edildi." denildi.

Son dakika | AFAD deprem bölgesinden tahliye edilen kişi sayısını açıkladı

AFAD TAHLİYE ALANLARI OLUŞTURDU

AFAD tarafından oluşturulan tahliye noktaları ise şöyle:

- Kahramanmaraş ilinde; Kahramanmaraş Fuar Merkezi İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No:2 / Dulkadiroğlu
Kahramanmaraş Avşar Kampüsü Batıçevreyolu / Onikişubat

- Malatya ilinde; Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi
Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi
Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt
Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt

- Diyarbakır ilinde; Koşuyolu Parkı / Kayrantepe Mahhalesi Sunay Caddesi No:67 / Bağlar
Kent Meydanı / Mezopotamya Mahallesi 301 Sokak 21070 / Kayapınar

- Adıyaman ilinde; Adıyaman Otogarı / Sıratut Mahhalesi Adıyaman Diyarbakır yolu Ziyaretpayamlı / Merkez
Eğriçay Parkı / Sümerevler Mahhalesi Karaali yolu No:15 / Merkez

- Gaziantep ilinde; M1 AVM Açık Otoparkı / Karacaahmet Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. No:129 / Şehitkamil

- Şanlıurfa ilinde; Mesire Alanı / Gülbağ Mahallesi 3016 Sok. Buluntu Hoca Bulvarı / Karaköprü
Cumhuriyet Parkı / GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu / Haliliye
Arkeoloji Müzesi Bahçesi / Haleplibahçe 2327 Sok. No:74/1 / Eyyübiye

- Osmaniye ilinde; Masal Parkı / Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bul. Valilik yanı/ Merkez
Park Yeri / Karaboylu Mah. kapalı yüzme havuzu arkası / Merkez
Park Yeri / Fakıuşağı Mah. Kredi Yurtlar Kurumu arkası / Merkez

- Hatay ilinde; Hatay Şehir Stadyumu / Yeni Hastane yolu üzeri
Fuar Alanı / Çevre Yolu Üzeri Adliye binası yanı

- Adana ilinde; TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi / Kurttepe Mah. Necmettin Erbakan Bul. No:242 / Çukurova
Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı / Yurt Mah. 71339 Sk. No:11 / Çukurova

- Kilis ilinde; Tır Parkı / Şıh Mansur Mah. Kilis Gaziantep yolu üzeri

Son dakika | AFAD deprem bölgesinden tahliye edilen kişi sayısını açıkladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi
Kahramanmaraş’ta madencilerden duygulandıran hareket: Enkaz altındaki kız çocuğuna elleriyle su içirdi
Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”
Bakan Bozdağ açıkladı: “Diyarbakır’da şimdiye kadar 192 kişi vefat etti, bin 91 kişi yaralandı”
Can dostlarımız da afetten etkilendi! Kahramanmaraş depreminden kurtulan hayvanlar!
Can dostlarımız da afetten etkilendi! Kahramanmaraş depreminden kurtulan hayvanlar!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son Haberler
Enzo Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enzo Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Cordero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Cordero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Cordero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Cordero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar
2 kardeş depremde hayatını kaybetmişti! Son yolculuğa uğurlandılar
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu! Depremde can kaybı 16 bin 170, yaralı sayısı 64 bin 194 oldu
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Son dakika | Bakan Bozdağ duyurdu: Depremde yıkılan binaları yapanlar ve sorumluluğu olan kişiler için tahkikat başlatıldı
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm
Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, bu ayki maaşlarını depremzedelere gönderecek
Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller
Depreme karşı en güvenli iller hangi iller? Deprem riski olmayan iller hangileri? İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenli iller
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?