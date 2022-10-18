SON DAKİKA! AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde 6.33 km derinliğinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
SON DAKİKA! AFAD duyurdu! 4.1 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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