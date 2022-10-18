SON DAKİKA! AFAD duyurdu! 4.1 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
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SON DAKİKA! AFAD duyurdu! 4.1 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.1 büyüklüğünde 6.33 km derinliğinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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