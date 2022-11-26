AFAD duyurdu! Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD Akdeniz, Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde, 9.06 derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 26, 2022
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [154.07 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2022-11-26
Saat:23:09:32 TSİ
Enlem:35.27 N
Boylam:27.774 E
Derinlik:9.06 km
Detay:https://t.co/bDIwyAVfAA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 85.8 km derinliğinde ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 26, 2022
AKDENIZ https://t.co/GRjfInXRWv
26.11.2022, 23:09:34 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 85.8 km#Kandilli
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 26 KASIM 2022 CUMATESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
AFAD SON DEPREMLER 26 KASIM 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 25 Kasım 2022 Cuma günü meydana gelen depremler verilmektedir.