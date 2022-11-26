AFAD duyurdu! Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! AFAD Akdeniz, Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğin duyurdu.

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AFAD duyurdu! Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD Akdeniz, Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde, 9.06 derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 85.8 km derinliğinde ölçtü.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 26 KASIM 2022 CUMATESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 26 KASIM 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 25 Kasım 2022 Cuma günü meydana gelen depremler verilmektedir.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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