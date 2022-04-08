Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.09 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7,4 kilometre olarak kaydedildi. Sosyal medyada "Deprem" etiketi altında toplanan vatandaşlar, hissedilen sarsıntının 5 ila 6 büyüklüğünde olduğunu iddia etti. Kentte yaşanan paniğin ardından can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER
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#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ceyhan (Adana)
Tarih-Saat : 08.04.2022, 01:09:28 TSİ
Enlem : 37.0891 N
Boylam : 36.0766 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/kCz7GxlDIf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi