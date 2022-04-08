Son dakika! AFAD, Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.09 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7,4 kilometre olarak kaydedildi. Sosyal medyada "Deprem" etiketi altında toplanan vatandaşlar, hissedilen sarsıntının 5 ila 6 büyüklüğünde olduğunu iddia etti. Kentte yaşanan paniğin ardından can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD SON DEPREMLER