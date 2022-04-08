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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.09 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7,4 kilometre olarak kaydedildi. Sosyal medyada "Deprem" etiketi altında toplanan vatandaşlar, hissedilen sarsıntının 5 ila 6 büyüklüğünde olduğunu iddia etti. Kentte yaşanan paniğin ardından can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Son dakika! AFAD duyurdu! Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 

Ülkemizde ve komşuda olan depremlerden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

AFAD SON DEPREMLER

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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